3M im Fokus

3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M am Mittwochabend mit stabiler Tendenz

08.10.25 20:24 Uhr
3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M am Mittwochabend mit stabiler Tendenz

Die Aktie von 3M hat am Mittwochabend nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Ausschläge verzeichnete die 3M-Aktie im New York-Handel und tendierte zuletzt bei 155,26 USD.

3M Co.
132,78 EUR -0,40 EUR -0,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die 3M-Aktie kam im New York-Handel um 20:06 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 155,26 USD. Zwischenzeitlich stieg die 3M-Aktie sogar auf 156,00 USD. Das bisherige Tagestief markierte 3M-Aktie bei 152,81 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 155,90 USD. Bisher wurden heute 126.089 3M-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 19.07.2025 auf bis zu 164,00 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 5,63 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 122,58 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 21,05 Prozent könnte die 3M-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 3,61 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,94 USD je 3M-Aktie.

3M ließ sich am 18.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,34 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,07 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,42 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6,34 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6,26 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von 3M wird am 27.10.2025 gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von 3M rechnen Experten am 27.10.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 7,93 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 3M-Aktie

3M-Aktie stabil: Offenbar Verkauf von Unternehmensteilen in Milliardenhöhe denkbar

Dow Jones 30 Industrial-Titel 3M-Aktie: So viel Gewinn hätte ein 3M-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Titel 3M-Aktie: So viel hätten Anleger an einem 3M-Investment von vor einem Jahr verdient

mehr Analysen