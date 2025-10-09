3M Aktie News: Dow Jones Aktie Investoren trennen sich am Abend vermehrt von 3M

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von 3M. Die 3M-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 2,7 Prozent auf 151,86 USD nach.

Der 3M-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:08 Uhr verlor das Papier 2,7 Prozent auf 151,86 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die 3M-Aktie bis auf 151,43 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 156,10 USD. Der Tagesumsatz der 3M-Aktie belief sich zuletzt auf 204.554 Aktien.

Am 19.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 164,00 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,99 Prozent könnte die 3M-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 122,58 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die 3M-Aktie mit einem Verlust von 19,28 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 erhielten 3M-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,61 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,94 USD.

3M veröffentlichte am 18.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,34 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,07 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,42 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6,26 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6,34 Mrd. USD ausgewiesen.

Am 21.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von 3M veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 27.10.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je 3M-Aktie in Höhe von 7,93 USD im Jahr 2025 aus.

