3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M präsentiert sich am Mittwochnachmittag fester

10.09.25 16:11 Uhr
3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M präsentiert sich am Mittwochnachmittag fester

Die Aktie von 3M gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,5 Prozent auf 153,88 USD zu.

3M Co.
131,06 EUR 0,34 EUR 0,26%
Um 15:51 Uhr ging es für das 3M-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 153,88 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die 3M-Aktie bei 153,88 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 153,16 USD. Zuletzt wechselten 46.726 3M-Aktien den Besitzer.

Am 19.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 164,00 USD an. 6,58 Prozent Plus fehlen der 3M-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 122,58 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der 3M-Aktie ist somit 20,34 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,94 USD. Im Vorjahr erhielten 3M-Aktionäre 3,61 USD je Wertpapier.

Am 18.07.2025 legte 3M die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,34 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,07 USD je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat 3M in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,42 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6,34 Mrd. USD im Vergleich zu 6,26 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2025 veröffentlicht.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem 3M-Gewinn in Höhe von 7,92 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

