So bewegt sich 3M

3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M tendiert am Abend fester

10.11.25 20:23 Uhr
3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M tendiert am Abend fester

Die Aktie von 3M zählt am Montagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 2,4 Prozent auf 168,75 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
3M Co.
145,12 EUR 2,66 EUR 1,87%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die 3M-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr 2,4 Prozent im Plus bei 168,75 USD. Im Tageshoch stieg die 3M-Aktie bis auf 169,13 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 165,00 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 174.009 3M-Aktien.

Am 25.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 172,75 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die 3M-Aktie derzeit noch 2,37 Prozent Luft nach oben. Bei 122,58 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der 3M-Aktie 27,36 Prozent sinken.

Nach 3,61 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,93 USD je 3M-Aktie.

Am 21.10.2025 legte 3M die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. In Sachen EPS wurden 1,55 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte 3M 2,48 USD je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat 3M in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,54 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6,52 Mrd. USD im Vergleich zu 6,29 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 27.01.2026 dürfte 3M Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem 3M-Gewinn in Höhe von 8,04 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 3M-Aktie

