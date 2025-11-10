3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M am Nachmittag leichter

3M im Fokus

Die Aktie von 3M gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 164,26 USD.

Das Papier von 3M befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,4 Prozent auf 164,26 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die 3M-Aktie bis auf 164,16 USD. Bei 165,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via New York 33.964 3M-Aktien den Besitzer.

Am 25.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 172,75 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der 3M-Aktie liegt somit 4,91 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (122,58 USD). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der 3M-Aktie 25,37 Prozent sinken.

3M-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 3,61 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,93 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte 3M am 21.10.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,55 USD, nach 2,48 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,54 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6,29 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6,52 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 27.01.2026 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je 3M-Aktie in Höhe von 8,04 USD im Jahr 2025 aus.

