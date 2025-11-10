DAX23.980 +1,7%Est505.670 +1,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,50 +4,9%Nas23.319 +1,4%Bitcoin90.991 +0,3%Euro1,1553 ±-0,0%Öl63,47 -0,4%Gold4.095 +2,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Commerzbank CBK100 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 BYD A0M4W9 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Palantir A2QA4J Amazon 906866 NEL ASA A0B733
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Shutdown-Ende? DAX fest -- Dow leicht im Plus -- Pfizer gewinnt Deal um Metsera gegen Novo Nordisk -- Rüstungsaktien, Coba, NEL, D-Wave, Palantir, Chiptitel, Highland Critical, BYD, TMTG im Fokus
Top News
Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Nachmittag Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Nachmittag
DAX zum Wochenauftakt auf Erholungskurs - Hoffnung auf Ende des US-Shutdowns treibt DAX zum Wochenauftakt auf Erholungskurs - Hoffnung auf Ende des US-Shutdowns treibt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Wie sich Bitcoin und Gold gemeinsam für ein ausgewogenes Risikoprofil nutzen lassen - das Bitwise Bitcoin & Gold ETP im Überblick. | Werbeanzeige.
3M im Fokus

3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M am Nachmittag leichter

10.11.25 16:08 Uhr
3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M am Nachmittag leichter

Die Aktie von 3M gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 164,26 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
3M Co.
142,42 EUR -0,04 EUR -0,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von 3M befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,4 Prozent auf 164,26 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die 3M-Aktie bis auf 164,16 USD. Bei 165,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via New York 33.964 3M-Aktien den Besitzer.

Am 25.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 172,75 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der 3M-Aktie liegt somit 4,91 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (122,58 USD). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der 3M-Aktie 25,37 Prozent sinken.

3M-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 3,61 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,93 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte 3M am 21.10.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,55 USD, nach 2,48 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,54 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6,29 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6,52 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 27.01.2026 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je 3M-Aktie in Höhe von 8,04 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 3M-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Wert 3M-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in 3M von vor 5 Jahren eingebracht

Dow Jones 30 Industrial-Wert 3M-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in 3M von vor 3 Jahren eingebracht

Dow Jones 30 Industrial-Wert 3M-Aktie: So viel hätten Anleger an einem 3M-Investment von vor einem Jahr verdient

In eigener Sache

Übrigens: 3M und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf 3M

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf 3M

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com

Nachrichten zu 3M Co.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu 3M Co.

DatumRatingAnalyst
03.04.20183M HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
15.02.20183M UnderweightBarclays Capital
13.02.20183M BuyDeutsche Bank AG
23.01.20183M NeutralUBS AG
10.01.20183M HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
03.04.20183M HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
13.02.20183M BuyDeutsche Bank AG
25.10.20173M HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
26.04.20173M HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
25.01.20173M HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
DatumRatingAnalyst
23.01.20183M NeutralUBS AG
10.01.20183M HoldDeutsche Bank AG
25.10.20173M Sector PerformRBC Capital Markets
07.12.20163M Sector PerformRBC Capital Markets
23.10.20153M Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
15.02.20183M UnderweightBarclays Capital
26.10.20163M UnderperformRBC Capital Markets
16.12.20153M UnderperformRBC Capital Markets
23.10.20153M UnderperformRBC Capital Markets
04.08.20153M UnderperformRBC Capital Markets

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für 3M Co. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen