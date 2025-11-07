3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M am Freitagabend im Plus
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von 3M. Zuletzt stieg die 3M-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 164,23 USD.
Die 3M-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 164,23 USD. Zwischenzeitlich stieg die 3M-Aktie sogar auf 164,66 USD. Bei 163,91 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 183.444 3M-Aktien.
Am 25.10.2025 markierte das Papier bei 172,75 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der 3M-Aktie ist somit 5,19 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 122,58 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,36 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
3M-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 3,61 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,93 USD belaufen.
Am 21.10.2025 legte 3M die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,55 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,48 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6,52 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,29 Mrd. USD in den Büchern standen.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.01.2026 erfolgen.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem 3M-Gewinn in Höhe von 8,04 USD je Aktie aus.
