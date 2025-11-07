DAX23.570 -0,7%Est505.567 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,81 +2,4%Nas22.935 -0,5%Bitcoin89.156 +1,6%Euro1,1565 +0,1%Öl63,63 +0,1%Gold3.998 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Take Two 914508 BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Palantir A2QA4J NEL ASA A0B733 RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Amazon 906866 SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Wall Street gespalten -- DAX geht tiefer ins Wochenende -- Musk mit Chance auf Tesla-Aktien im Billionenwert -- HENSOLDT, EVOTEC, Canopy Growth, Rheinmetall, DroneShield, Plug Power im Fokus
Top News
+51,5 % Kurszuwachs - Top 10 Crypto ETP von finanzen.net deutlich im Plus +51,5 % Kurszuwachs - Top 10 Crypto ETP von finanzen.net deutlich im Plus
Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Deine Meinung zählt! Nimm an unserer Umfrage teil und hilf uns finanzen.net für Dich zu verbessern. Zur Umfrage
3M im Blick

3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M am Freitagabend im Plus

07.11.25 20:23 Uhr
3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M am Freitagabend im Plus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von 3M. Zuletzt stieg die 3M-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 164,23 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
3M Co.
141,76 EUR -0,46 EUR -0,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die 3M-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 164,23 USD. Zwischenzeitlich stieg die 3M-Aktie sogar auf 164,66 USD. Bei 163,91 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 183.444 3M-Aktien.

Am 25.10.2025 markierte das Papier bei 172,75 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der 3M-Aktie ist somit 5,19 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 122,58 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,36 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

3M-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 3,61 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,93 USD belaufen.

Am 21.10.2025 legte 3M die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,55 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,48 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6,52 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,29 Mrd. USD in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.01.2026 erfolgen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem 3M-Gewinn in Höhe von 8,04 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 3M-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Wert 3M-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in 3M von vor 5 Jahren eingebracht

Dow Jones 30 Industrial-Wert 3M-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in 3M von vor 3 Jahren eingebracht

Dow Jones 30 Industrial-Wert 3M-Aktie: So viel hätten Anleger an einem 3M-Investment von vor einem Jahr verdient

In eigener Sache

Übrigens: 3M und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf 3M

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf 3M

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com

Nachrichten zu 3M Co.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu 3M Co.

DatumRatingAnalyst
03.04.20183M HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
15.02.20183M UnderweightBarclays Capital
13.02.20183M BuyDeutsche Bank AG
23.01.20183M NeutralUBS AG
10.01.20183M HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
03.04.20183M HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
13.02.20183M BuyDeutsche Bank AG
25.10.20173M HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
26.04.20173M HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
25.01.20173M HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
DatumRatingAnalyst
23.01.20183M NeutralUBS AG
10.01.20183M HoldDeutsche Bank AG
25.10.20173M Sector PerformRBC Capital Markets
07.12.20163M Sector PerformRBC Capital Markets
23.10.20153M Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
15.02.20183M UnderweightBarclays Capital
26.10.20163M UnderperformRBC Capital Markets
16.12.20153M UnderperformRBC Capital Markets
23.10.20153M UnderperformRBC Capital Markets
04.08.20153M UnderperformRBC Capital Markets

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für 3M Co. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen