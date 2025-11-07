3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M am Freitagnachmittag auf grünem Terrain

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von 3M. Zuletzt sprang die 3M-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 164,34 USD zu.

Das Papier von 3M konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,3 Prozent auf 164,34 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die 3M-Aktie bei 164,66 USD. Bei 163,91 USD eröffnete der Anteilsschein. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 52.707 3M-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 172,75 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.10.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,12 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 122,58 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 25,41 Prozent unter dem aktuellen Kurs der 3M-Aktie.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 3,61 USD an 3M-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,93 USD.

3M gewährte am 21.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,55 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,48 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,52 Mrd. USD – ein Plus von 3,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3M 6,29 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die 3M-Bilanz für Q4 2025 wird am 27.01.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 8,04 USD je 3M-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 3M-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Wert 3M-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in 3M von vor 5 Jahren eingebracht

Dow Jones 30 Industrial-Wert 3M-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in 3M von vor 3 Jahren eingebracht

Dow Jones 30 Industrial-Wert 3M-Aktie: So viel hätten Anleger an einem 3M-Investment von vor einem Jahr verdient