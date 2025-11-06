DAX23.734 -1,3%Est505.611 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,12 -1,6%Nas23.196 -1,3%Bitcoin88.050 -2,6%Euro1,1547 +0,5%Öl63,39 -0,3%Gold3.988 +0,2%
Kursentwicklung

3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M am Donnerstagabend mit negativen Vorzeichen

06.11.25 20:23 Uhr
3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M am Donnerstagabend mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von 3M. Die 3M-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 164,07 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
3M Co.
141,84 EUR -1,24 EUR -0,87%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die 3M-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:07 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 164,07 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die 3M-Aktie bis auf 159,57 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 164,20 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 194.646 3M-Aktien.

Am 25.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 172,75 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,29 Prozent könnte die 3M-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 122,58 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,29 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2024 3,61 USD an 3M-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,93 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte 3M am 21.10.2025. Das EPS wurde auf 1,55 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte 3M 2,48 USD je Aktie verdient. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,54 Prozent auf 6,52 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,29 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.01.2026 veröffentlicht.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,04 USD je 3M-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen