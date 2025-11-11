3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M tendiert am Dienstagnachmittag auf rotem Terrain

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von 3M. Der 3M-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,6 Prozent auf 166,71 USD.

Die 3M-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 166,71 USD. Zwischenzeitlich weitete die 3M-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 166,09 USD aus. Den Handelstag beging das Papier bei 167,67 USD. Zuletzt wechselten 34.838 3M-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 172,75 USD erreichte der Titel am 25.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,62 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 122,58 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,47 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten 3M-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,61 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,93 USD.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte 3M am 21.10.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,55 USD, nach 2,48 USD im Vorjahresvergleich. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,54 Prozent auf 6,52 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,29 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte 3M am 27.01.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 8,04 USD je Aktie in den 3M-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 3M-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Wert 3M-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in 3M von vor 5 Jahren eingebracht

Dow Jones 30 Industrial-Wert 3M-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in 3M von vor 3 Jahren eingebracht

Dow Jones 30 Industrial-Wert 3M-Aktie: So viel hätten Anleger an einem 3M-Investment von vor einem Jahr verdient