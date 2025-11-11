3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M präsentiert sich am Dienstagabend fester

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von 3M gehört am Dienstagabend zu den Performance-Besten des Tages. Im New York-Handel gewannen die 3M-Papiere zuletzt 0,8 Prozent.

Die 3M-Aktie notierte im New York-Handel um 20:07 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 168,99 USD. Im Tageshoch stieg die 3M-Aktie bis auf 170,17 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 167,67 USD. Der Tagesumsatz der 3M-Aktie belief sich zuletzt auf 137.931 Aktien.

Bei 172,75 USD erreichte der Titel am 25.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die 3M-Aktie somit 2,18 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 122,58 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 27,46 Prozent.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 3,61 USD an 3M-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,93 USD.

3M ließ sich am 21.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,55 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,48 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 6,52 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,29 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte 3M am 27.01.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 8,04 USD je Aktie in den 3M-Büchern.

