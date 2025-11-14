3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M verbilligt sich am Abend

3M im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von 3M. Die 3M-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 1,7 Prozent auf 167,74 USD ab.

Die 3M-Aktie notierte im New York-Handel um 20:07 Uhr mit Abschlägen von 1,7 Prozent bei 167,74 USD. Die 3M-Aktie gab in der Spitze bis auf 167,00 USD nach. Den New York-Handel startete das Papier bei 168,91 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 207.392 3M-Aktien.

Bei 172,75 USD erreichte der Titel am 25.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die 3M-Aktie somit 2,90 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 122,58 USD am 08.04.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die 3M-Aktie derzeit noch 26,92 Prozent Luft nach unten.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 3,61 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,93 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte 3M am 21.10.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,55 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,48 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6,52 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,29 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte 3M am 27.01.2026 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 8,04 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

