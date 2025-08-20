3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M tendiert am Nachmittag tiefer

Kursentwicklung

Die Aktie von 3M gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von 3M gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 154,31 USD abwärts.

Um 15:52 Uhr fiel die 3M-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 154,31 USD ab. In der Spitze fiel die 3M-Aktie bis auf 153,32 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 154,37 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 26.706 3M-Aktien den Besitzer.

Am 19.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 164,00 USD an. Mit einem Zuwachs von 6,28 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 122,58 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,56 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten 3M-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,61 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,94 USD.

Am 18.07.2025 hat 3M die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 1,34 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte 3M 2,07 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 6,34 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 1,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,26 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

3M dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 28.10.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 7,90 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 3M-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Papier 3M-Aktie: So viel hätte eine Investition in 3M von vor 10 Jahren abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Papier 3M-Aktie: So viel hätte eine Investition in 3M von vor 5 Jahren abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Titel 3M-Aktie: So viel hätten Anleger an einem 3M-Investment von vor 3 Jahren verdient