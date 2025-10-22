DAX24.158 -0,7%Est505.639 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,00 -3,2%Nas22.786 -0,7%Bitcoin93.422 -0,2%Euro1,1611 ±0,0%Öl62,73 +1,7%Gold4.039 -2,1%
TKMS, Rüstungsaktien, Mercedes, GSK, Alector, Beyond Meat, Gold im Fokus
Aktienkurs aktuell

3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M am Mittwochnachmittag mit Aufschlag

22.10.25 16:08 Uhr
3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M am Mittwochnachmittag mit Aufschlag

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von 3M. Die 3M-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 168,32 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
3M Co.
143,84 EUR 1,08 EUR 0,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die 3M-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:51 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 168,32 USD. In der Spitze legte die 3M-Aktie bis auf 168,62 USD zu. Bei 167,40 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 265.910 3M-Aktien umgesetzt.

Am 22.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 168,62 USD ein 52-Wochen-Hoch. 0,18 Prozent Plus fehlen der 3M-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 122,58 USD. Derzeit notiert die 3M-Aktie damit 37,31 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 3,61 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,94 USD.

Am 18.07.2025 hat 3M in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS lag bei 1,34 USD. Im letzten Jahr hatte 3M einen Gewinn von 2,07 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,34 Mrd. USD – ein Plus von 1,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3M 6,26 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte 3M am 27.01.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 27.10.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass 3M ein EPS in Höhe von 8,00 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com

mehr Analysen