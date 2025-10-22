3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M am Mittwochnachmittag mit Aufschlag

Aktienkurs aktuell

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von 3M. Die 3M-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 168,32 USD.

Die 3M-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:51 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 168,32 USD. In der Spitze legte die 3M-Aktie bis auf 168,62 USD zu. Bei 167,40 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 265.910 3M-Aktien umgesetzt.

Am 22.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 168,62 USD ein 52-Wochen-Hoch. 0,18 Prozent Plus fehlen der 3M-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 122,58 USD. Derzeit notiert die 3M-Aktie damit 37,31 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 3,61 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,94 USD.

Am 18.07.2025 hat 3M in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS lag bei 1,34 USD. Im letzten Jahr hatte 3M einen Gewinn von 2,07 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,34 Mrd. USD – ein Plus von 1,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3M 6,26 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte 3M am 27.01.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 27.10.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass 3M ein EPS in Höhe von 8,00 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 3M-Aktie

3M-Aktie stärker: Gewinnziel weiter hochgeschraubt

Ausblick: 3M öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Dow Jones 30 Industrial-Titel 3M-Aktie: So viel Gewinn hätte eine 3M-Investition von vor 10 Jahren eingebracht