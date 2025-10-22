DAX24.151 -0,7%Est505.639 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,55 -6,1%Nas22.623 -1,4%Bitcoin93.131 -0,5%Euro1,1609 ±0,0%Öl62,67 +1,6%Gold4.077 -1,2%
Aktienkurs im Fokus

3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M am Mittwochabend verlustreich

22.10.25 20:23 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von 3M. Der 3M-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 166,25 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
3M Co.
143,16 EUR 0,40 EUR 0,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die 3M-Aktie notierte im New York-Handel um 20:08 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 166,25 USD. Die 3M-Aktie gab in der Spitze bis auf 165,53 USD nach. Bei 167,40 USD eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 552.620 3M-Aktien umgesetzt.

Am 22.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 169,10 USD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die 3M-Aktie 1,71 Prozent zulegen. Bei 122,58 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 26,27 Prozent unter dem aktuellen Kurs der 3M-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für 3M-Aktionäre betrug im Jahr 2024 3,61 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,94 USD belaufen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte 3M am 18.07.2025. Es stand ein EPS von 1,34 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei 3M noch ein Gewinn pro Aktie von 2,07 USD in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat 3M 6,34 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6,26 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte 3M am 27.01.2026 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 27.10.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je 3M-Aktie in Höhe von 8,00 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

