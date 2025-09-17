3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M gibt am Montagnachmittag ab

Blick auf 3M-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von 3M. Zuletzt ging es für die 3M-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 154,60 USD.

Um 15:50 Uhr ging es für die 3M-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 154,60 USD. Bei 153,79 USD markierte die 3M-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 155,60 USD. Der Tagesumsatz der 3M-Aktie belief sich zuletzt auf 27.494 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (164,00 USD) erklomm das Papier am 19.07.2025. Gewinne von 6,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 122,58 USD am 08.04.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,71 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten 3M-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,61 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,94 USD aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte 3M am 18.07.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,34 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,07 USD je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat 3M in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,42 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6,34 Mrd. USD im Vergleich zu 6,26 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Am 28.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von 3M veröffentlicht werden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 7,92 USD je Aktie in den 3M-Büchern.

