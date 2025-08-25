DAX24.209 -0,3%ESt505.395 -0,9%Top 10 Crypto15,73 -0,8%Dow45.242 -0,1%Nas21.465 +0,1%Bitcoin94.650 -0,2%Euro1,1657 +0,3%Öl67,58 -1,7%Gold3.382 +0,5%
Heute im Fokus
DAX tiefer -- US-Börsen uneins -- Trump plant Entlassung von Fed-Vorstandsmitglied -- BayWa, Gold, Wolfspeed, BASF, BYD, Valneva, Apple, Bitcoin, Clara Technologies, VW, NVIDIA, Palantir im Fokus
Top News
Kryptokurse am Dienstagnachmittag Kryptokurse am Dienstagnachmittag
Machtkampf um Fed sorgt für Verunsicherung: DAX verringert Verluste Machtkampf um Fed sorgt für Verunsicherung: DAX verringert Verluste
Kurs der 3M

3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M verteidigt am Nachmittag Vortagesniveau

26.08.25 16:10 Uhr
3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M verteidigt am Nachmittag Vortagesniveau

Die Aktie von 3M hat am Dienstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der 3M-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via New York bei 155,73 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
3M Co.
133,62 EUR -0,58 EUR -0,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die 3M-Aktie bewegte sich um 15:52 Uhr kaum. Das Papier stand via New York bei 155,73 USD. Die 3M-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 155,98 USD aus. Zwischenzeitlich weitete die 3M-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 154,89 USD aus. Mit einem Wert von 155,76 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 30.802 3M-Aktien den Besitzer.

Am 19.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 164,00 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die 3M-Aktie somit 5,04 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 122,58 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,29 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für 3M-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,61 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,94 USD ausgeschüttet werden.

Am 18.07.2025 legte 3M die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,34 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,07 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,42 Prozent auf 6,34 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,26 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 28.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von 3M veröffentlicht werden.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,92 USD je 3M-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 3M-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: Action Sports Photography / Shutterstock.com

Nachrichten zu 3M Co.

DatumMeistgelesen
Analysen zu 3M Co.

DatumRatingAnalyst
03.04.20183M HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
15.02.20183M UnderweightBarclays Capital
13.02.20183M BuyDeutsche Bank AG
23.01.20183M NeutralUBS AG
10.01.20183M HoldDeutsche Bank AG
