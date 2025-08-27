3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M am Donnerstagabend im Plus
Die Aktie von 3M gehört am Donnerstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von 3M legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,4 Prozent auf 157,15 USD.
Werte in diesem Artikel
Die 3M-Aktie notierte im New York-Handel um 20:07 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 157,15 USD. Zwischenzeitlich stieg die 3M-Aktie sogar auf 158,41 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 157,76 USD. Bisher wurden via New York 211.081 3M-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei 164,00 USD erreichte der Titel am 19.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die 3M-Aktie derzeit noch 4,36 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 122,58 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 22,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,94 USD, nach 3,61 USD im Jahr 2024.
Am 18.07.2025 hat 3M in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,34 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,07 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,42 Prozent auf 6,34 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,26 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 28.10.2025 erwartet.
Experten taxieren den 3M-Gewinn für das Jahr 2025 auf 7,92 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.net
