3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M am Freitagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von 3M zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die 3M-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 152,45 USD.

Um 15:52 Uhr stieg die 3M-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 152,45 USD. In der Spitze legte die 3M-Aktie bis auf 152,70 USD zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 151,45 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 114.250 3M-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.07.2025 bei 164,00 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die 3M-Aktie somit 7,04 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 122,58 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die 3M-Aktie 24,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten 3M-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,61 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,94 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte 3M am 18.07.2025. Das EPS lag bei 1,34 USD. Im letzten Jahr hatte 3M einen Gewinn von 2,07 USD je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat 3M in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,42 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6,34 Mrd. USD im Vergleich zu 6,26 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

3M wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 21.10.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 27.10.2026 erwartet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass 3M ein EPS in Höhe von 7,93 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 3M-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Titel 3M-Aktie: So viel Gewinn hätte eine 3M-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Dow Jones 30 Industrial-Wert 3M-Aktie: So viel hätten Anleger an einem 3M-Investment von vor 5 Jahren verdient

3M-Aktie stabil: Offenbar Verkauf von Unternehmensteilen in Milliardenhöhe denkbar