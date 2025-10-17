3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M macht am Freitagabend Boden gut

Notierung im Fokus

Die Aktie von 3M gehört am Freitagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die 3M-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 152,80 USD.

Die 3M-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 152,80 USD. Zwischenzeitlich stieg die 3M-Aktie sogar auf 153,01 USD. Bei 151,45 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Bisher wurden heute 278.238 3M-Aktien gehandelt.

Am 19.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 164,00 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die 3M-Aktie somit 6,83 Prozent niedriger. Bei 122,58 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die 3M-Aktie mit einem Verlust von 19,78 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 erhielten 3M-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,61 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,94 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte 3M am 18.07.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,34 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,07 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,34 Mrd. USD – ein Plus von 1,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3M 6,26 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte 3M am 21.10.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von 3M rechnen Experten am 27.10.2026.

Experten taxieren den 3M-Gewinn für das Jahr 2025 auf 7,93 USD je Aktie.

