3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M tendiert am Donnerstagabend tiefer
Die Aktie von 3M gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die 3M-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,5 Prozent auf 151,21 USD ab.
Werte in diesem Artikel
Die 3M-Aktie notierte im New York-Handel um 20:07 Uhr mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 151,21 USD. Bei 150,64 USD markierte die 3M-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den New York-Handel startete das Papier bei 154,47 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 285.970 3M-Aktien den Besitzer.
Mit einem Kursgewinn bis auf 164,00 USD erreichte der Titel am 19.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die 3M-Aktie mit einem Kursplus von 8,46 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 122,58 USD am 08.04.2025. Abschläge von 18,93 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nachdem im Jahr 2024 3,61 USD an 3M-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,94 USD aus.
Am 18.07.2025 hat 3M in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,34 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,07 USD je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat 3M in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,42 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6,34 Mrd. USD im Vergleich zu 6,26 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
3M wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 21.10.2025 vorlegen. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte 3M möglicherweise am 27.10.2026 präsentieren.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 7,93 USD je 3M-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur 3M-Aktie
Dow Jones 30 Industrial-Titel 3M-Aktie: So viel Gewinn hätte eine 3M-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Dow Jones 30 Industrial-Wert 3M-Aktie: So viel hätten Anleger an einem 3M-Investment von vor 5 Jahren verdient
3M-Aktie stabil: Offenbar Verkauf von Unternehmensteilen in Milliardenhöhe denkbar
Übrigens: 3M und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf 3M
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf 3M
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com
Nachrichten zu 3M Co.
Analysen zu 3M Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.04.2018
|3M Hold
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|15.02.2018
|3M Underweight
|Barclays Capital
|13.02.2018
|3M Buy
|Deutsche Bank AG
|23.01.2018
|3M Neutral
|UBS AG
|10.01.2018
|3M Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.01.2018
|3M Neutral
|UBS AG
|10.01.2018
|3M Hold
|Deutsche Bank AG
|25.10.2017
|3M Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.12.2016
|3M Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.10.2015
|3M Equal Weight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.02.2018
|3M Underweight
|Barclays Capital
|26.10.2016
|3M Underperform
|RBC Capital Markets
|16.12.2015
|3M Underperform
|RBC Capital Markets
|23.10.2015
|3M Underperform
|RBC Capital Markets
|04.08.2015
|3M Underperform
|RBC Capital Markets
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für 3M Co. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen