3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M tendiert am Donnerstagabend tiefer

16.10.25 20:23 Uhr
3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M tendiert am Donnerstagabend tiefer

Die Aktie von 3M gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die 3M-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,5 Prozent auf 151,21 USD ab.

3M Co.
130,20 EUR -1,82 EUR -1,38%
Die 3M-Aktie notierte im New York-Handel um 20:07 Uhr mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 151,21 USD. Bei 150,64 USD markierte die 3M-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den New York-Handel startete das Papier bei 154,47 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 285.970 3M-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 164,00 USD erreichte der Titel am 19.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die 3M-Aktie mit einem Kursplus von 8,46 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 122,58 USD am 08.04.2025. Abschläge von 18,93 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2024 3,61 USD an 3M-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,94 USD aus.

Am 18.07.2025 hat 3M in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,34 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,07 USD je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat 3M in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,42 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6,34 Mrd. USD im Vergleich zu 6,26 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

3M wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 21.10.2025 vorlegen. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte 3M möglicherweise am 27.10.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 7,93 USD je 3M-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com

mehr Analysen