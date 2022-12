3U-Aktie: Eigengeschäfte von Führungskräften gemeldet

Am 09.12.2022 wurde bei 3U ein Insidertrade durchgeführt. Der Handel wurde am 14.12.2022 gemeldet. Am 09.12.2022 baute Odenbreit, Andreas, Vorstand, sein Depot um 166.666 Aktien aus. Odenbreit, Andreas bezahlte 1,24 EUR je Anteilsschein. Im FSE-Handel gewannen die 3U-Papiere letztlich 0,70 Prozent auf 4,30 EUR.

Die 3U-Aktie kam am Tag der Veröffentlichung der BaFin-News im FSE-Handel kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 4,27 EUR. 3U wird derzeit am Markt mit 150,44 Mio. Euro bewertet. 35.314.000 Anteilsscheine befinden sich derzeit im Streubesitz.

Am 04.10.2022 wurden bereits 3U-Anteile von einer Führungskraft umgeschichtet. Zu diesem Zeitpunkt hatte Aufsichtsrat, Beck-Bazlen, Jürgen, mit dem Erwerb von 6.999 Anteilen zu je 3,90 EUR für Aufsehen gesorgt.

Redaktion finanzen.net