Heute im Fokus
DAX sinkt -- US-Börsen volatil -- ASML bestätigt Milliarden-Beteiligung an KI-Startup Mistral -- Apple vor Keynote -- CaliberCos, DHL, VW, Bayer, Rheinmetall, Microsoft, DEUTZ, BMW, Palantir im Fokus
Top News
Krise oder Einstiegschance? So bewerten Analysten die Kursschwäche der Microsoft-Aktie
Brenntag-Aktie tiefer: Vorstandsmitglied Ewout van Jarwaarde verlässt das Unternehmen
"Weil finanzielle Unabhängigkeit Freiheit bedeutet" - Ökonomin und Buchautorin Claudia Müller im Interview
Kursverlauf

AbbVie Aktie News: S&P 500 Aktie AbbVie wird am Dienstagnachmittag ausgebremst

09.09.25 16:10 Uhr
AbbVie Aktie News: S&P 500 Aktie AbbVie wird am Dienstagnachmittag ausgebremst

Die Aktie von AbbVie gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,2 Prozent auf 209,43 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AbbVie Inc
179,40 EUR 2,00 EUR 1,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die AbbVie-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 209,43 USD. Der Kurs der AbbVie-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 209,28 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 209,53 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 75.298 AbbVie-Aktien.

Am 11.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 218,60 USD an. Mit einem Zuwachs von 4,38 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 20.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 163,90 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,74 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 6,29 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 6,54 USD je AbbVie-Aktie.

Am 31.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,52 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,77 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat AbbVie im vergangenen Quartal 15,42 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte AbbVie 14,46 Mrd. USD umsetzen können.

Voraussichtlich am 24.10.2025 dürfte AbbVie Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je AbbVie-Aktie in Höhe von 12,04 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AbbVie-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: Ascannio / Shutterstock.com

Analysen zu AbbVie Inc

DatumRatingAnalyst
27.06.2019AbbVie Peer PerformWolfe Research
29.04.2019AbbVie Market PerformBMO Capital Markets
26.12.2018AbbVie BuyStandpoint Research
02.02.2018AbbVie UnderperformBMO Capital Markets
25.09.2017AbbVie NeutralUBS AG
