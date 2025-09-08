AbbVie Aktie News: S&P 500 Aktie AbbVie wird am Dienstagnachmittag ausgebremst

Kursverlauf

Die Aktie von AbbVie gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,2 Prozent auf 209,43 USD.

Die AbbVie-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 209,43 USD. Der Kurs der AbbVie-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 209,28 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 209,53 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 75.298 AbbVie-Aktien.

Am 11.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 218,60 USD an. Mit einem Zuwachs von 4,38 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 20.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 163,90 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,74 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 6,29 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 6,54 USD je AbbVie-Aktie.

Am 31.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,52 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,77 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat AbbVie im vergangenen Quartal 15,42 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte AbbVie 14,46 Mrd. USD umsetzen können.

Voraussichtlich am 24.10.2025 dürfte AbbVie Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je AbbVie-Aktie in Höhe von 12,04 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

