DAX23.960 +1,7%Est505.664 +1,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,57 +5,4%Nas23.534 +2,3%Bitcoin91.511 +0,9%Euro1,1562 ±0,0%Öl64,03 +0,5%Gold4.112 +2,8%
Aktie im Blick

AbbVie Aktie News: S&P 500 Aktie AbbVie am Montagabend mit Kurseinbußen

10.11.25 20:23 Uhr
Die Aktie von AbbVie gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Die AbbVie-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 217,89 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AbbVie Inc
189,20 EUR 1,00 EUR 0,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 20:07 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 217,89 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die AbbVie-Aktie bis auf 216,19 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 217,00 USD. Der Tagesumsatz der AbbVie-Aktie belief sich zuletzt auf 230.651 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 244,80 USD. Dieser Kurs wurde am 02.10.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der AbbVie-Aktie liegt somit 10,99 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 163,90 USD fiel das Papier am 20.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die AbbVie-Aktie 32,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 6,54 USD. Im Vorjahr erhielten AbbVie-Aktionäre 6,29 USD je Wertpapier.

AbbVie ließ sich am 31.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Mit einem EPS von 0,10 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als AbbVie mit 0,88 USD je Aktie genauso viel verdiente. Das vergangene Quartal hat AbbVie mit einem Umsatz von insgesamt 15,78 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,46 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 9,10 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte AbbVie am 04.02.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass AbbVie im Jahr 2025 10,63 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AbbVie-Aktie

S&P 500-Titel AbbVie-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich AbbVie-Anleger freuen

Schwacher Handel: S&P 500 zeigt sich am Nachmittag schwächer

S&P 500 aktuell: S&P 500 sackt zum Ende des Montagshandels ab

Nachrichten zu AbbVie Inc

Analysen zu AbbVie Inc

DatumRatingAnalyst
27.06.2019AbbVie Peer PerformWolfe Research
29.04.2019AbbVie Market PerformBMO Capital Markets
26.12.2018AbbVie BuyStandpoint Research
02.02.2018AbbVie UnderperformBMO Capital Markets
25.09.2017AbbVie NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
29.04.2019AbbVie Market PerformBMO Capital Markets
26.12.2018AbbVie BuyStandpoint Research
23.10.2015AbbVie BuyUBS AG
17.04.2015AbbVie OutperformBMO Capital Markets
06.01.2015AbbVie BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
27.06.2019AbbVie Peer PerformWolfe Research
25.09.2017AbbVie NeutralUBS AG
15.03.2016AbbVie HoldDeutsche Bank AG
01.12.2015AbbVie Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
02.02.2018AbbVie UnderperformBMO Capital Markets

