AbbVie Aktie News: S&P 500 Aktie AbbVie gewinnt am Donnerstagabend

Die Aktie von AbbVie gehört am Donnerstagabend zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 4,0 Prozent auf 220,10 USD zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von AbbVie nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:08 Uhr 4,0 Prozent auf 220,10 USD. Im Tageshoch stieg die AbbVie-Aktie bis auf 221,70 USD. Bei 220,00 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Der Tagesumsatz der AbbVie-Aktie belief sich zuletzt auf 510.480 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 221,70 USD. Dieser Kurs wurde am 11.09.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der AbbVie-Aktie ist somit 0,73 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 163,90 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.11.2024). Mit Abgaben von 25,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für AbbVie-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 6,29 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 6,54 USD ausgeschüttet werden.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte AbbVie am 31.07.2025 vor. Das EPS belief sich auf 0,52 USD gegenüber 0,77 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 15,42 Mrd. USD – ein Plus von 6,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AbbVie 14,46 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 24.10.2025 terminiert.

Den erwarteten Gewinn je AbbVie-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 12,04 USD fest.

