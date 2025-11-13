AbbVie Aktie News: S&P 500 Aktie AbbVie am Abend freundlich

Notierung im Fokus

Die Aktie von AbbVie gehört am Donnerstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von AbbVie legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 1,3 Prozent auf 236,33 USD.

Um 20:07 Uhr stieg die AbbVie-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 236,33 USD. Den Tageshöchststand markierte die AbbVie-Aktie bei 239,28 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 234,00 USD. Zuletzt wurden via New York 463.289 AbbVie-Aktien umgesetzt.

Am 02.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 244,80 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,58 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 163,90 USD am 20.11.2024. Das 52-Wochen-Tief könnte die AbbVie-Aktie mit einem Verlust von 30,65 Prozent wieder erreichen.

AbbVie-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 6,29 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 6,51 USD belaufen.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte AbbVie am 31.10.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,10 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,88 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,10 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 14,46 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 15,78 Mrd. USD ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.02.2026 erfolgen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass AbbVie einen Gewinn von 10,63 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

