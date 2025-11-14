AbbVie Aktie News: S&P 500 Aktie AbbVie am Abend gefragt
Die Aktie von AbbVie gehört am Freitagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von AbbVie legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,7 Prozent auf 233,99 USD.
Werte in diesem Artikel
Die Aktionäre schickten das Papier von AbbVie nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:06 Uhr 0,7 Prozent auf 233,99 USD. Zwischenzeitlich stieg die AbbVie-Aktie sogar auf 234,48 USD. Mit einem Wert von 233,07 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 362.396 AbbVie-Aktien.
Bei 244,80 USD erreichte der Titel am 02.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,62 Prozent. Am 20.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 163,90 USD ab. Mit Abgaben von 29,95 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nachdem AbbVie seine Aktionäre 2024 mit 6,29 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 6,51 USD je Aktie ausschütten.
Am 31.10.2025 hat AbbVie die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,10 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 15,78 Mrd. USD – ein Plus von 9,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AbbVie 14,46 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte AbbVie am 04.02.2026 präsentieren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass AbbVie einen Gewinn von 10,63 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.net
Alle: Alle Empfehlungen