DAX23.749 +0,2%ESt505.440 +0,9%Top 10 Crypto16,00 -2,4%Dow45.847 ±0,0%Nas22.308 +0,8%Bitcoin97.995 -0,4%Euro1,1772 +0,3%Öl67,45 +0,9%Gold3.680 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T RENK RENK73 SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Lufthansa 823212 HENSOLDT HAG000 Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y Alibaba A117ME
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Wall Street in Grün -- DAX schließt fester -- Rheinmetall übernimmt NVL -- Musk kauft Tesla-Aktien -- NVIDIA mit Verstoß gegen Kartellrecht in China -- Palantir, BYD, Infineon, Rüstungswerte im Fokus
Top News
Um 18 Uhr live: Die UMBRELLA-Strategie verstehen - Aktienauswahl, Risikomanagement und Hypervation Um 18 Uhr live: Die UMBRELLA-Strategie verstehen - Aktienauswahl, Risikomanagement und Hypervation
Warum der Euro am Montag zum Dollar etwas zulegt Warum der Euro am Montag zum Dollar etwas zulegt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt 3-fach-Bonus sichern bei finanzen.net zero und dauerhaft Gebühren sparen!
AbbVie im Blick

AbbVie Aktie News: S&P 500 Aktie AbbVie tendiert am Abend südwärts

15.09.25 20:24 Uhr
AbbVie Aktie News: S&P 500 Aktie AbbVie tendiert am Abend südwärts

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von AbbVie. Zuletzt fiel die AbbVie-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 216,40 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AbbVie Inc
184,20 EUR -2,60 EUR -1,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die AbbVie-Aktie gab im New York-Handel um 20:08 Uhr um 0,9 Prozent auf 216,40 USD nach. In der Spitze büßte die AbbVie-Aktie bis auf 214,31 USD ein. Mit einem Wert von 219,43 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der AbbVie-Aktie belief sich zuletzt auf 246.316 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.09.2025 bei 221,70 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,45 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der AbbVie-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 20.11.2024 auf bis zu 163,90 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der AbbVie-Aktie liegt somit 32,03 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass AbbVie-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 6,54 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete AbbVie 6,29 USD aus.

AbbVie ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,52 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,77 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,65 Prozent auf 15,42 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 14,46 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 24.10.2025 terminiert.

Von Analysten wird erwartet, dass AbbVie im Jahr 2025 12,03 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AbbVie-Aktie

S&P 500-Titel AbbVie-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich AbbVie-Anleger freuen

Schwacher Handel: S&P 500 zeigt sich am Nachmittag schwächer

S&P 500 aktuell: S&P 500 sackt zum Ende des Montagshandels ab

In eigener Sache

Übrigens: AbbVie und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf AbbVie

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AbbVie

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Ascannio / Shutterstock.com

Nachrichten zu AbbVie Inc

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu AbbVie Inc

DatumRatingAnalyst
27.06.2019AbbVie Peer PerformWolfe Research
29.04.2019AbbVie Market PerformBMO Capital Markets
26.12.2018AbbVie BuyStandpoint Research
02.02.2018AbbVie UnderperformBMO Capital Markets
25.09.2017AbbVie NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
29.04.2019AbbVie Market PerformBMO Capital Markets
26.12.2018AbbVie BuyStandpoint Research
23.10.2015AbbVie BuyUBS AG
17.04.2015AbbVie OutperformBMO Capital Markets
06.01.2015AbbVie BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
27.06.2019AbbVie Peer PerformWolfe Research
25.09.2017AbbVie NeutralUBS AG
15.03.2016AbbVie HoldDeutsche Bank AG
01.12.2015AbbVie Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
02.02.2018AbbVie UnderperformBMO Capital Markets

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für AbbVie Inc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen