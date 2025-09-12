AbbVie Aktie News: S&P 500 Aktie AbbVie tendiert am Abend südwärts

AbbVie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von AbbVie. Zuletzt fiel die AbbVie-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 216,40 USD ab.

Die AbbVie-Aktie gab im New York-Handel um 20:08 Uhr um 0,9 Prozent auf 216,40 USD nach. In der Spitze büßte die AbbVie-Aktie bis auf 214,31 USD ein. Mit einem Wert von 219,43 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der AbbVie-Aktie belief sich zuletzt auf 246.316 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.09.2025 bei 221,70 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,45 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der AbbVie-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 20.11.2024 auf bis zu 163,90 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der AbbVie-Aktie liegt somit 32,03 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass AbbVie-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 6,54 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete AbbVie 6,29 USD aus.

AbbVie ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,52 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,77 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,65 Prozent auf 15,42 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 14,46 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 24.10.2025 terminiert.

Von Analysten wird erwartet, dass AbbVie im Jahr 2025 12,03 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

