AbbVie Aktie News: S&P 500 Aktie AbbVie reagiert am Abend positiv

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von AbbVie. Zuletzt wies die AbbVie-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 221,48 USD nach oben.
Die AbbVie-Aktie konnte um 20:08 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 221,48 USD. Der Kurs der AbbVie-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 221,83 USD zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 220,50 USD. Zuletzt wechselten via New York 224.328 AbbVie-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.09.2025 bei 221,83 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,16 Prozent hinzugewinnen. Am 20.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 163,90 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,00 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Im Jahr 2024 erhielten AbbVie-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 6,29 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 6,54 USD.
Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte AbbVie am 31.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,52 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,77 USD je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 15,42 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 14,46 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Die AbbVie-Bilanz für Q3 2025 wird am 24.10.2025 erwartet.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 12,03 USD je Aktie in den AbbVie-Büchern.
