AbbVie Aktie News: S&P 500 Aktie AbbVie tendiert am Abend südwärts

Die Aktie von AbbVie gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die AbbVie-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 1,1 Prozent auf 231,39 USD ab.

Die AbbVie-Aktie notierte um 20:07 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 231,39 USD. In der Spitze fiel die AbbVie-Aktie bis auf 231,05 USD. Bei 233,54 USD eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 287.256 AbbVie-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.10.2025 bei 244,80 USD. Der derzeitige Kurs der AbbVie-Aktie liegt somit 5,48 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.11.2024 bei 163,90 USD. Der derzeitige Kurs der AbbVie-Aktie liegt somit 41,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 6,29 USD an AbbVie-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 6,51 USD.

AbbVie gewährte am 31.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Mit einem EPS von 0,10 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als AbbVie mit 0,88 USD je Aktie genauso viel verdiente. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 15,78 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,46 Mrd. USD in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 04.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass AbbVie im Jahr 2025 10,63 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

