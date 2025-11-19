DAX23.163 -0,1%Est505.542 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,85 -7,5%Nas22.465 +0,1%Bitcoin77.164 -3,7%Euro1,1527 -0,5%Öl63,52 -2,0%Gold4.071 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Lufthansa 823212 Siemens 723610 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Plug Power A1JA81 Tesla A1CX3T SAP 716460 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hochspannung vor NVIDIA-Zahlen -- Wall Street verhalten freundlich -- DAX beendet Handel stabil -- Mercedes-Benz, Siemens Energy, Rheinmetall, TKMS, DroneShield, Plug Power im Fokus
Top News
NVIDIA-Aktie vor den Quartalszahlen: Sollten Anleger noch zugreifen oder in Deckung gehen? NVIDIA-Aktie vor den Quartalszahlen: Sollten Anleger noch zugreifen oder in Deckung gehen?
Die Top-US-Aktien der UBS: Ein Blick in das Portfolio des Schweizer Finanzriesen Die Top-US-Aktien der UBS: Ein Blick in das Portfolio des Schweizer Finanzriesen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für spannende Renditechancen in Schwellenländern: Mit diesem Amundi ETF kannst du einfach und günstig investieren.
Aktie im Blick

AbbVie Aktie News: S&P 500 Aktie AbbVie tendiert am Abend südwärts

19.11.25 20:23 Uhr
AbbVie Aktie News: S&P 500 Aktie AbbVie tendiert am Abend südwärts

Die Aktie von AbbVie gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die AbbVie-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 1,1 Prozent auf 231,39 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AbbVie Inc
201,00 EUR -2,00 EUR -0,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die AbbVie-Aktie notierte um 20:07 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 231,39 USD. In der Spitze fiel die AbbVie-Aktie bis auf 231,05 USD. Bei 233,54 USD eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 287.256 AbbVie-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.10.2025 bei 244,80 USD. Der derzeitige Kurs der AbbVie-Aktie liegt somit 5,48 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.11.2024 bei 163,90 USD. Der derzeitige Kurs der AbbVie-Aktie liegt somit 41,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 6,29 USD an AbbVie-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 6,51 USD.

AbbVie gewährte am 31.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Mit einem EPS von 0,10 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als AbbVie mit 0,88 USD je Aktie genauso viel verdiente. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 15,78 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,46 Mrd. USD in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 04.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass AbbVie im Jahr 2025 10,63 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AbbVie-Aktie

S&P 500-Titel AbbVie-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich AbbVie-Anleger freuen

Schwacher Handel: S&P 500 zeigt sich am Nachmittag schwächer

S&P 500 aktuell: S&P 500 sackt zum Ende des Montagshandels ab

In eigener Sache

Übrigens: AbbVie und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf AbbVie

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AbbVie

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Ascannio / Shutterstock.com

Nachrichten zu AbbVie Inc

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu AbbVie Inc

DatumRatingAnalyst
27.06.2019AbbVie Peer PerformWolfe Research
29.04.2019AbbVie Market PerformBMO Capital Markets
26.12.2018AbbVie BuyStandpoint Research
02.02.2018AbbVie UnderperformBMO Capital Markets
25.09.2017AbbVie NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
29.04.2019AbbVie Market PerformBMO Capital Markets
26.12.2018AbbVie BuyStandpoint Research
23.10.2015AbbVie BuyUBS AG
17.04.2015AbbVie OutperformBMO Capital Markets
06.01.2015AbbVie BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
27.06.2019AbbVie Peer PerformWolfe Research
25.09.2017AbbVie NeutralUBS AG
15.03.2016AbbVie HoldDeutsche Bank AG
01.12.2015AbbVie Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
02.02.2018AbbVie UnderperformBMO Capital Markets

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für AbbVie Inc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen