AbbVie Aktie News: S&P 500 Aktie AbbVie am Mittwochnachmittag stärker

Die Aktie von AbbVie gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das AbbVie-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 237,23 USD.

Das Papier von AbbVie legte um 15:53 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 1,4 Prozent auf 237,23 USD. Kurzfristig markierte die AbbVie-Aktie bei 237,27 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 233,54 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 84.308 AbbVie-Aktien.

Am 02.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 244,80 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,19 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der AbbVie-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 163,90 USD. Dieser Wert wurde am 20.11.2024 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die AbbVie-Aktie 44,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 6,29 USD an AbbVie-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 6,51 USD.

Am 31.10.2025 lud AbbVie zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,10 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Der Umsatz wurde auf 15,78 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 14,46 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 04.02.2026 terminiert.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 10,63 USD je AbbVie-Aktie.

