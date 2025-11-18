AbbVie Aktie News: S&P 500 Aktie AbbVie am Abend im Plus

Kursverlauf

Die Aktie von AbbVie zählt am Dienstagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,5 Prozent auf 235,18 USD zu.

Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 235,18 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die AbbVie-Aktie bei 237,00 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 234,88 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 403.451 AbbVie-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 244,80 USD. Dieser Kurs wurde am 02.10.2025 erreicht. Gewinne von 4,09 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 20.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 163,90 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der AbbVie-Aktie ist somit 30,31 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 6,51 USD. Im Vorjahr hatte AbbVie 6,29 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte AbbVie am 31.10.2025. Das EPS lag bei 0,10 USD. Im Vorjahresquartal hatte AbbVie ebenfalls ein EPS von 0,88 USD je Aktie vermeldet. AbbVie hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 15,78 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 14,46 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Am 04.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

In der AbbVie-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 10,63 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

