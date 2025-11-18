AbbVie Aktie News: S&P 500 Aktie AbbVie zeigt sich am Dienstagnachmittag freundlich

Notierung im Blick

Die Aktie von AbbVie gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von AbbVie legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,7 Prozent auf 235,71 USD.

Um 15:53 Uhr sprang die AbbVie-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 235,71 USD zu. Kurzfristig markierte die AbbVie-Aktie bei 237,00 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 234,88 USD. Bisher wurden via New York 99.670 AbbVie-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 02.10.2025 auf bis zu 244,80 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die AbbVie-Aktie damit 3,71 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 20.11.2024 auf bis zu 163,90 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die AbbVie-Aktie derzeit noch 30,47 Prozent Luft nach unten.

Nachdem AbbVie seine Aktionäre 2024 mit 6,29 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 6,51 USD je Aktie ausschütten.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte AbbVie am 31.10.2025 vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,10 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei AbbVie ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,88 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 15,78 Mrd. USD – ein Plus von 9,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AbbVie 14,46 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte AbbVie am 04.02.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass AbbVie einen Gewinn von 10,63 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AbbVie-Aktie

S&P 500-Titel AbbVie-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich AbbVie-Anleger freuen

Schwacher Handel: S&P 500 zeigt sich am Nachmittag schwächer

S&P 500 aktuell: S&P 500 sackt zum Ende des Montagshandels ab