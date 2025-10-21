DAX24.330 +0,3%Est505.687 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,11 +1,0%Nas22.973 -0,1%Bitcoin96.336 +1,4%Euro1,1605 -0,4%Öl61,38 +0,7%Gold4.108 -5,7%
Kursentwicklung im Fokus

AbbVie Aktie News: S&P 500 Aktie AbbVie am Dienstagabend tiefer

21.10.25 20:23 Uhr
Die Aktie von AbbVie gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Das Papier von AbbVie befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,3 Prozent auf 231,34 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AbbVie Inc
198,60 EUR -1,00 EUR -0,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die AbbVie-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr um 0,3 Prozent auf 231,34 USD ab. Die AbbVie-Aktie gab in der Spitze bis auf 229,85 USD nach. Den New York-Handel startete das Papier bei 232,15 USD. Der Tagesumsatz der AbbVie-Aktie belief sich zuletzt auf 326.610 Aktien.

Am 02.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 244,80 USD. Gewinne von 5,82 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 20.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 163,90 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 29,15 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

AbbVie-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 6,29 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 6,53 USD belaufen.

AbbVie gewährte am 31.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,52 USD. Im Vorjahresviertel hatte AbbVie 0,77 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,65 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 14,46 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 15,42 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 31.10.2025 erwartet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte AbbVie möglicherweise am 30.10.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je AbbVie-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 10,51 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AbbVie-Aktie

Bildquellen: Ascannio / Shutterstock.com

Nachrichten zu AbbVie Inc

DatumMeistgelesen
Analysen zu AbbVie Inc

DatumRatingAnalyst
27.06.2019AbbVie Peer PerformWolfe Research
29.04.2019AbbVie Market PerformBMO Capital Markets
26.12.2018AbbVie BuyStandpoint Research
02.02.2018AbbVie UnderperformBMO Capital Markets
25.09.2017AbbVie NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
29.04.2019AbbVie Market PerformBMO Capital Markets
26.12.2018AbbVie BuyStandpoint Research
23.10.2015AbbVie BuyUBS AG
17.04.2015AbbVie OutperformBMO Capital Markets
06.01.2015AbbVie BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
27.06.2019AbbVie Peer PerformWolfe Research
25.09.2017AbbVie NeutralUBS AG
15.03.2016AbbVie HoldDeutsche Bank AG
01.12.2015AbbVie Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
02.02.2018AbbVie UnderperformBMO Capital Markets

