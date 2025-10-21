AbbVie Aktie News: S&P 500 Aktie AbbVie fällt am Nachmittag

So bewegt sich AbbVie

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von AbbVie. Die AbbVie-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 230,86 USD abwärts.

Das Papier von AbbVie gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 230,86 USD abwärts. In der Spitze fiel die AbbVie-Aktie bis auf 230,50 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 232,15 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 109.303 AbbVie-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 244,80 USD erreichte der Titel am 02.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der AbbVie-Aktie ist somit 6,04 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.11.2024 bei 163,90 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,00 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 6,29 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 6,53 USD.

Am 31.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,52 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,77 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,65 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 15,42 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 14,46 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von AbbVie wird am 31.10.2025 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 30.10.2026.

Den erwarteten Gewinn je AbbVie-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 10,51 USD fest.

