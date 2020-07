Boeing lieferte im zweiten Quartal nur 20 Verkehrsflugzeuge aus - Weitere Stornierungen

Der Konzern führte die "erheblichen Auswirkungen" der Covid-19-Pandemie auf die Kunden und den eigenen Geschäftsbetrieb an, die Produktion habe für mehrere Wochen auf Eis gelegen. In dem Dreimonatszeitraum lieferte Boeing lediglich insgesamt 20 Verkehrsflugzeuge aus, nach 90 Maschinen im Vorjahresquartal. Die Auslieferungen der Modellreihe 737 gingen von 24 auf 4 zurück, während beim Modell 787 nur 7 (Vj: 42) Flugzeuge an die Kunden übergeben wurden. In den ersten sechs Monaten hat Boeing 70 Verkehrsflugzeuge ausgeliefert, gegenüber 239 Flugzeugen in der Vorjahresperiode.

Wie Boeing weiter mitteilte, lieferte seine Militärsparte im zweiten Quartal 44 Fluggeräte aus, darunter insgesamt 27 neue und überholte AH-64 Apache-Hubschrauber, verglichen mit 37 Auslieferungen im vergangenen Jahr, darunter 17 AH-64 Apache.

Boeing muss weitere Stornierungen für die 737 Max hinnehmen

Boeing hat im Juni 183 Aufträge für Maschinen aus ihren Auftragsbüchern streichen müssen, gleichzeitig wurden nur zehn Maschinen ausgeliefert. Der US-Flugzeugbauer erhielt 60 Stornierungen für die mit einem Flugverbot belegte 737 Max und nahm Bestellungen für 123 weitere Flugzeuge aus den Büchern, weil er Zweifel am Abschluss dieser Verträge hat.

Der Einbruch des Luftverkehrs durch das Coronavirus hat zur Folge, dass Fluggesellschaften und Leasingfirmen vor neuen Aufträgen zurückschrecken und angesichts der verfügbaren Finanzmittel und Reisebeschränkungen für die Flugzeug-Besatzungen bestellte Maschinen nicht annehmen können oder wollen.

Fracht- und Militärflugzeuge machten den größten Teil der Auslieferungen von Boeing im vergangenen Monat aus, und der Konzern erhielt einen einzigen Auftrag für ein Frachtflugzeug des Modells 767 von Fedex Corp. Die Auslieferungen umfassten einen 747-8-Frachter, drei 767er und zwei umgerüstete 737-Überwachungsflugzeuge. Außerdem übergab Boeing drei 787 und eine 777 an Kunden. Im Vorjahresmonat hatte Boeing 67 Flugzeuge ausgeliefert. Im gesamten Jahr 2020 übergab der Hersteller bislang 70 Flugzeuge in Kundenhand.

Der Auftragsbestand von Boeing fiel Ende Juni auf 4.552 Maschinen, da eine Reihe von Leasingfirmen Max-Bestellungen stornierten und Boeing die Wahrscheinlichkeit der Auslieferung der 119 bestellten Maschinen senkte. Norwegian Air Shuttle kündigte an, den verbleibenden Vertrag für 92 der Flugzeuge zu stornieren.

Der europäische Konkurrent Airbus übergab im vergangenen Monat 36 Flugzeuge, womit sich die Gesamtzahl der Flugzeugauslieferung im ersten Halbjahr auf 196 erhöhte.

FRANKFURT (Dow Jones)

