Absatzzahlen

Volkswagen hat 2024 weltweit rund 4,8 Millionen Fahrzeuge ausgeliefert, 1,4 Prozent weniger als im Vorjahr.

Zweistellige Absatzzuwächse in Nord- und Südamerika konnten den deutlichen Rückgang der Auslieferungszahlen in China nicht kompensieren, zumal auch in Europa die Verkäufe leicht zurückgingen. Der Wolfsburger Autokonzern sprach von schwierigen Rahmenbedingungen.

"2024 war weltweit ein schwieriges Jahr mit schwacher Konjunktur, politischen Herausforderungen und einem starken Wettbewerb - insbesondere in China", sagte VW-Vertriebsvorstand Martin Sander. VW starte angesichts der breiten Modellpalette dennoch optimistisch ins neue Jahr.

2024 ging es für VW auf dem größten Automarkt China deutlich bergab. Hier wurden fast 2,2 Millionen Fahrzeuge ausgeliefert, 8,3 Prozent weniger als im Vorjahr. Auf dem Heimatmarkt Europa verkaufte die Marke gut 1,25 Millionen Autos, auch das ein Minus von 1,7 Prozent. In Nordamerika lieferte das Unternehmen knapp 600.000 Einheiten aus, ein Plus von 18,4 Prozent, und in Südamerika waren es fast 480.000 Fahrzeuge, ein Plus von 21,1 Prozent.

Der Anteil der Elektroautos am Gesamtabsatz ist weiterhin nicht groß. VW meldete den Verkauf von 383.100 batterieelektrischen Fahrzeugen. Im Vorjahr waren es 394.000 gewesen. Außer auf dem chinesischen Markt schwächelt der Verkauf von Elektroautos. Dort jedoch hatten heimische Hersteller wie BYD die Nase vorn.

Die VW-Aktie verliert auf XETRA zeitweise 0,43 Prozent auf 88,94 Euro.

