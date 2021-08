Aurubis-Aktie im Minus: Aurubis und Nussir verzichten auf geplante Kooperation

Ziel war es, einen Liefervertrag über Kupferkonzentrate aus einer Mine abzuschließen, die Nussir vollständig elektrifiziert und mit null Kohlendioxid-Ausstoß betreiben will. Dies stünde in Übereinstimmung mit den Zielen von Aurubis zur CO2-Reduktion in der Lieferkette. Doch der deutsche Rohstoffkonzern teilte nun mit, dass neben kommerziellen Bedingungen auch soziale Aspekte des Projekts stärker berücksichtigt werden müssten. Somit seien Aurubis und Nussir zu dem Schluss gekommen, die Absichtserklärung aufzuheben.

"Wir bedauern, dass wir diese Entscheidung zum jetzigen Zeitpunkt treffen mussten. Unsere Verantwortung in der Lieferkette ist elementar", sagte Aurubis-Manager Michael Hellemann. "So sehr wir den Ansatz der Mine von null CO2-Emissionen auch sehen und begrüßen, so müssen für uns sämtliche Nachhaltigkeitskriterien erfüllt sein." Woran genau sich Aurubis stört, wurde nicht ausgeführt.

Die Aurubis-Aktie gibt via XETRA zeitweise um 1,51 Prozent auf 72,86 Euro nach.

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: Sascha Schuermann/Getty Images