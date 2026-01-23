DAX24.901 +0,2%Est505.948 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,77 -1,4%Nas23.501 +0,3%Bitcoin75.818 +0,3%Euro1,1823 ±0,0%Öl65,88 +2,3%Gold4.982 +0,9%
Abu Dhabi Islamic Bank Bearer: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

24.01.26 06:35 Uhr
Abu Dhabi Islamic Bank Bearer hat am 21.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,44 AED beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,360 AED je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 19,68 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5,08 Milliarden AED umgesetzt, gegenüber 4,25 Milliarden AED im Vorjahreszeitraum.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,438 AED erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 3,15 Milliarden AED belaufen hatte.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 1,75 AED ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 1,49 AED erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 19,31 Milliarden AED vermeldet – das entspricht einem Plus von 18,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 16,36 Milliarden AED in den Büchern standen.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,76 AED ausgegangen, während der Umsatz auf 12,22 Milliarden AED prognostiziert worden war.

Redaktion finanzen.net

