adidas Aktie News: adidas am Nachmittag im Plus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von adidas. Zuletzt wies die adidas-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 193,00 EUR nach oben.

Das Papier von adidas legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 193,00 EUR. Die adidas-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 194,60 EUR. Mit einem Wert von 192,40 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 204.093 adidas-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 194,66 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.11.2023). Das 52-Wochen-Hoch könnte die adidas-Aktie mit einem Kursplus von 0,86 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.12.2022 bei 114,60 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die adidas-Aktie derzeit noch 40,62 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 180,83 EUR für die adidas-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte adidas am 08.11.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,40 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat adidas in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 6,38 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 5.999,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 6.408,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 06.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von adidas veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von adidas rechnen Experten am 05.03.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass adidas im Jahr 2022 1,78 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

