adidas Aktie News: adidas am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Blick auf adidas-Kurs

Die Aktie von adidas gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von adidas konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 193,50 EUR.

Werte in diesem Artikel

Im XETRA-Handel gewannen die adidas-Papiere um 09:06 Uhr 0,7 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die adidas-Aktie bei 193,84 EUR. Bei 192,40 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 15.507 adidas-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 194,66 EUR. Dieser Kurs wurde am 30.11.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von 0,60 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.12.2022 bei 114,60 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 40,78 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 180,83 EUR.

Am 08.11.2023 hat adidas die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,40 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,34 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat adidas mit einem Umsatz von insgesamt 5.999,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.408,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 6,38 Prozent verringert.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.03.2024 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 05.03.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 1,78 EUR je adidas-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

November 2023: Experten empfehlen adidas-Aktie mehrheitlich zum Kauf

Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 am Donnerstagnachmittag mit Gewinnen

DAX 40-Titel adidas-Aktie: So viel hätten Anleger an einem adidas-Investment von vor 5 Jahren verloren