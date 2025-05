adidas Aktie News: adidas gewinnt am Freitagmittag

Aktienentwicklung

Die Aktie von adidas gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das adidas-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 204,50 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 11:48 Uhr stieg die adidas-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 204,50 EUR. Kurzfristig markierte die adidas-Aktie bei 205,40 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 203,80 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 136.436 adidas-Aktien den Besitzer.

Bei 263,80 EUR markierte der Titel am 13.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die adidas-Aktie somit 22,48 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 175,30 EUR am 07.04.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,28 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,00 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,05 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 257,58 EUR je adidas-Aktie an.

Am 29.04.2025 äußerte sich adidas zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,40 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,95 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 6,15 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte adidas 5,46 Mrd. EUR umgesetzt.

adidas dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 30.07.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von adidas rechnen Experten am 30.07.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass adidas im Jahr 2025 7,62 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

DAX 40-Titel adidas-Aktie: So viel Verlust hätte eine adidas-Investition von vor einem Jahr eingebracht

April 2025: Die Expertenmeinungen zur adidas-Aktie

adidas-Aktie: Deutsche Bank AG vergibt Bewertung