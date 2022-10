adidas Aktie News: adidas gewinnt am Mittag an Fahrt

Aktien in diesem Artikel adidas 125,20 EUR

Die Aktie legte um 12:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 4,7 Prozent auf 124,64 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die adidas-Aktie bei 125,38 EUR. Bei 120,66 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 267.435 adidas-Aktien den Besitzer.

Bei 300,25 EUR markierte der Titel am 05.11.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 58,49 Prozent hinzugewinnen. Bei 115,02 EUR fiel das Papier am 03.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die adidas-Aktie derzeit noch 8,36 Prozent Luft nach unten.

Analysten bewerten die adidas-Aktie im Durchschnitt mit 204,93 EUR.

Am 04.08.2022 hat adidas die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,88 EUR, nach 1,93 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5.596,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.077,00 EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 09.11.2022 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2023-Finanzergebnisse von adidas rechnen Experten am 08.11.2023.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 6,81 EUR je adidas-Aktie.

Redaktion finanzen.net

