adidas Aktie News: adidas zeigt sich am Mittag fester

Um 12:04 Uhr stieg die adidas-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 118,06 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die adidas-Aktie bei 119,56 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 118,38 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 106.933 adidas-Aktien.

Am 05.01.2022 markierte das Papier bei 263,75 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 55,24 Prozent über dem aktuellen Kurs der adidas-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 03.11.2022 Kursverluste bis auf 93,40 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die adidas-Aktie derzeit noch 26,40 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 161,57 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte adidas am 20.10.2022. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,34 EUR gegenüber 2,34 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 6.408,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5.752,00 EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 08.03.2023 dürfte adidas Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können adidas-Anleger Experten zufolge am 06.03.2024 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 2,68 EUR je Aktie belaufen.

