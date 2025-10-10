adidas Aktie News: adidas steigt am Mittag

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von adidas zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von adidas zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 192,40 EUR.

Um 11:48 Uhr sprang die adidas-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 192,40 EUR zu. Die adidas-Aktie legte bis auf 193,20 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 192,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 55.510 adidas-Aktien den Besitzer.

Am 13.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 263,80 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 37,11 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 160,75 EUR. Dieser Wert wurde am 07.08.2025 erreicht. Mit einem Kursverlust von 16,45 Prozent würde die adidas-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,00 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,96 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 247,55 EUR je adidas-Aktie aus.

Am 30.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 2,07 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,06 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat adidas 5,95 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,23 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,82 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 29.10.2025 dürfte adidas Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 11.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 7,54 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

