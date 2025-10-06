adidas Aktie
Marktkap. 33,5 Mrd. EURKGV 55,34 Div. Rendite 0,84%
WKN A1EWWW
ISIN DE000A1EWWW0
Symbol ADDDF
adidas Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Adidas auf "Overweight" belassen. Inmitten eines volatilen Sportartikelmarktes habe sich die Kategorie Laufen als klarer Gewinner herausgestellt, schrieb Wendy Liu in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Sie erwartet, dass Laufschuhe weiterhin schneller als der gesamte Sportartikelmarkt wachsen werden./edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / 00:15 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Photoman29 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: adidas Overweight
|Unternehmen:
adidas
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
187,50 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
187,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Wendy Liu
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
249,22 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu adidas
|08:31
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.25
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.25
|adidas Buy
|Warburg Research
|01.10.25
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:31
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.25
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.25
|adidas Buy
|Warburg Research
|01.10.25
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:31
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.25
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.25
|adidas Buy
|Warburg Research
|01.10.25
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.11.24
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|16.10.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|31.07.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|17.07.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|17.07.24
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|07.08.25
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.25
|adidas Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.05.25
|adidas Equal Weight
|Barclays Capital
|30.04.25
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.04.25
|adidas Hold
|Jefferies & Company Inc.