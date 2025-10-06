DAX 24.378 +0,0%ESt50 5.629 -0,4%MSCI World 4.349 -0,1%Top 10 Crypto 17,32 -0,4%Nas 22.942 +0,7%Bitcoin 106.055 -0,5%Euro 1,1688 -0,2%Öl 65,83 +0,5%Gold 3.960 +0,0%
adidas Aktie

187,50 EUR +0,25 EUR +0,13 %
STU
Marktkap. 33,5 Mrd. EUR

KGV 55,34 Div. Rendite 0,84%
WKN A1EWWW

ISIN DE000A1EWWW0

Symbol ADDDF

JP Morgan Chase & Co.

adidas Overweight

08:31 Uhr
adidas Overweight
Aktie in diesem Artikel
adidas
187,50 EUR 0,25 EUR 0,13%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Adidas auf "Overweight" belassen. Inmitten eines volatilen Sportartikelmarktes habe sich die Kategorie Laufen als klarer Gewinner herausgestellt, schrieb Wendy Liu in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Sie erwartet, dass Laufschuhe weiterhin schneller als der gesamte Sportartikelmarkt wachsen werden./edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / 00:15 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Photoman29 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: adidas Overweight

Unternehmen:
adidas		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
187,50 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
187,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Wendy Liu 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
249,22 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu adidas

08:31 adidas Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.10.25 adidas Buy Deutsche Bank AG
01.10.25 adidas Buy Warburg Research
01.10.25 adidas Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.10.25 adidas Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu adidas

finanzen.net Stabiler Handel: DAX beginnt die Montagssitzung wenig bewegt
finanzen.net adidas Aktie News: adidas tendiert am Montagvormittag südwärts
finanzen.net Handel in Frankfurt: DAX schließt mit Verlusten
finanzen.net STOXX-Handel: Euro STOXX 50 letztendlich mit grünem Vorzeichen
finanzen.net adidas Aktie News: adidas am Nachmittag fester
finanzen.net Zurückhaltung in Frankfurt: DAX sackt am Freitagnachmittag ab
finanzen.net Starker Wochentag in Europa: Am Nachmittag Gewinne im Euro STOXX 50
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: DAX verbucht mittags Gewinne
Zacks The Zacks Analyst Blog Highlights NIKE, Wolverine World Wide, Steven Madden and Adidas
EQS Group EQS-DD: adidas AG: Alexandra Walter, The spouse of a Supervisory Board member participates in the adidas employee stock purchase plan. In this context, she has agreed with adidas AG to invest a ...
Zacks Zacks Industry Outlook Highlights NIKE, Adidas, Skechers U.S.A, Birkenstock and Wolverine World Wide
MotleyFool Can Adidas Stock Turn Things Around?
Deutsche Welle Adidas execs apologize for appropriating Mexican Indigenous shoe design
EQS Group EQS-PVR: adidas AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: adidas AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: adidas AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
