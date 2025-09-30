adidas Aktie
Marktkap. 32,34 Mrd. EURKGV 55,34 Div. Rendite 0,84%
WKN A1EWWW
ISIN DE000A1EWWW0
Symbol ADDDF
adidas Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Adidas mit einem Kursziel von 236 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Wendy Liu zog am Mittwoch Rückschlüsse aus den Quartalszahlen des US-Konkurrenten Nike, die die Erwartungen übertroffen hätten. Die Annahme eines "Nike-Comebacks" werde gestützt und dies sollte für europäische Sportartikelmarken von Nachteil sein. Bei Adidas glaubt sie dank Laufsport und Bekleidung aber weiterhin an eine starke Dynamik./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2025 / 06:58 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 07:07 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: adidas Overweight
|Unternehmen:
adidas
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
236,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
179,55 €
|Abst. Kursziel*:
31,44%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
183,75 €
|Abst. Kursziel aktuell:
28,44%
|
Analyst Name:
Wendy Liu
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
247,90 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu adidas
|10:16
|adidas Buy
|Warburg Research
|09:26
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:46
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.25
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.25
|adidas Buy
|UBS AG
