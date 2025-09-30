DAX 24.004 +0,5%ESt50 5.554 +0,4%Top 10 Crypto 16,05 +1,3%Dow 46.398 +0,2%Nas 22.660 +0,3%Bitcoin 99.275 +2,2%Euro 1,1739 +0,0%Öl 65,66 -2,1%Gold 3.882 +0,6%
adidas Aktie

183,75 EUR +3,70 EUR +2,05 %
STU
Marktkap. 32,34 Mrd. EUR

KGV 55,34 Div. Rendite 0,84%
WKN A1EWWW

ISIN DE000A1EWWW0

Symbol ADDDF

JP Morgan Chase & Co.

adidas Overweight

09:26 Uhr
adidas
183,75 EUR 3,70 EUR 2,05%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Adidas mit einem Kursziel von 236 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Wendy Liu zog am Mittwoch Rückschlüsse aus den Quartalszahlen des US-Konkurrenten Nike, die die Erwartungen übertroffen hätten. Die Annahme eines "Nike-Comebacks" werde gestützt und dies sollte für europäische Sportartikelmarken von Nachteil sein. Bei Adidas glaubt sie dank Laufsport und Bekleidung aber weiterhin an eine starke Dynamik./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2025 / 06:58 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 07:07 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com

Unternehmen:
adidas		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
236,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
179,55 €		 Abst. Kursziel*:
31,44%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
183,75 €		 Abst. Kursziel aktuell:
28,44%
Analyst Name:
Wendy Liu 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
247,90 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu adidas

10:16 adidas Buy Warburg Research
09:26 adidas Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:46 adidas Buy Jefferies & Company Inc.
30.09.25 adidas Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.09.25 adidas Buy UBS AG
