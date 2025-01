adidas Aktie News: adidas verliert am Montagvormittag

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von adidas. Das Papier von adidas befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 243,00 EUR ab.

Die adidas-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 243,00 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die adidas-Aktie bis auf 243,00 EUR. Mit einem Wert von 243,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 5.266 adidas-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 248,80 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.01.2025). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die adidas-Aktie somit 2,33 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.02.2024 bei 160,20 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die adidas-Aktie 51,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten adidas-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,45 EUR aus. Analysten bewerten die adidas-Aktie im Durchschnitt mit 248,67 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte adidas am 29.10.2024 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,48 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,45 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 6,44 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,00 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 05.03.2025 erwartet. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 11.03.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 3,98 EUR je Aktie in den adidas-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

adidas-Analyse: Outperform-Bewertung für adidas-Aktie von Bernstein Research

So schätzen die Analysten die adidas-Aktie im Dezember 2024 ein

Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 liegt schlussendlich im Plus