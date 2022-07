adidas Aktie News: adidas am Mittwochvormittag mit positiven Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel adidas 176,94 EUR

Das Papier von adidas konnte um 20.07.2022 09:22:00 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 177,50 EUR. In der Spitze legte die adidas-Aktie bis auf 178,14 EUR zu. Bei 176,56 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 22.696 adidas-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 336,25 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.08.2021). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 47,21 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 14.07.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 153,52 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die adidas-Aktie mit einem Verlust von 15,62 Prozent wieder erreichen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 234,87 EUR.

adidas ließ sich am 06.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,60 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,60 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5.302,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.268,00 EUR in den Büchern standen.

adidas wird die nächste Bilanz für Q2 2022 voraussichtlich am 04.08.2022 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2023-Bilanz auf den 03.08.2023.

In der adidas-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 8,74 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

