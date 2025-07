adidas Aktie News: adidas am Mittwochmittag mit Verlusten

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von adidas gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die adidas-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 201,20 EUR.

Die adidas-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 201,20 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die adidas-Aktie bis auf 198,75 EUR. Bei 202,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 287.519 adidas-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (263,80 EUR) erklomm das Papier am 13.02.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die adidas-Aktie derzeit noch 31,11 Prozent Luft nach oben. Bei 175,30 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,87 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,00 EUR. Im Vorjahr hatte adidas 2,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 256,50 EUR je adidas-Aktie an.

Am 29.04.2025 hat adidas die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,40 EUR. Im Vorjahresviertel hatte adidas 0,95 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,73 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5,46 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6,15 Mrd. EUR ausgewiesen.

adidas dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 30.07.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 30.07.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 7,67 EUR je Aktie belaufen.

