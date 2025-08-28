adidas Aktie News: adidas gibt am Nachmittag ab

Kurs der adidas

Die Aktie von adidas gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die adidas-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,7 Prozent auf 168,50 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von adidas nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,7 Prozent auf 168,50 EUR. Zwischenzeitlich weitete die adidas-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 167,05 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 169,20 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten adidas-Aktien beläuft sich auf 119.918 Stück.

Am 13.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 263,80 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 56,56 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.08.2025 (160,75 EUR). Der derzeitige Kurs der adidas-Aktie liegt somit 4,82 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für adidas-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,03 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 250,25 EUR je adidas-Aktie aus.

Am 30.07.2025 hat adidas die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,07 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,06 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5,95 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 5,82 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte adidas am 29.10.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 11.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von adidas.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem adidas-Gewinn in Höhe von 7,61 EUR je Aktie aus.

